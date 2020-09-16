Fatih Terim Bakü’de riske girmeyecek: Kazanan kadro bozulmaz

Süper Lig'e 3-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlarken futboluyla göz dolduran Galatasaray, rotayı Avrupa'ya çevirdi. Cimbom, son yıllarda başarılı olmadığı bu kulvardaki macerasına yarın başlayacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu müsabakada ‘Kazanan takım bozulmaz' felsefesiyle Gaziantep maçının 11'ini sahaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

Bakü’deki karşılaşmadan 3 gün sonra pazar günkü rakibin son şampiyon Başakşehir olması rotasyonu gündeme getirse de Terim'in bundan vazgeçtiği ifade edildi. Avrupa mücadelesinin (tek maç olduğu için) telafisinin olmaması nedeniyle, Aslan'ın hocasının risk almamayı düşündüğü öğrenildi. Gaziantep'e karşı sahaya çıkan 11'den değişmesi gündemde olan sadece iki isim var: Stoperde Marcao'nun yerine Donk, sol kanatta da Emre Kılınç'ın yerine Babel.

BUGÜN BAKÜ’YE

Galatasaray, Neftçi Bakü maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki tek antrenmanla devam etti. Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu sabah özel uçakla Bakü'ye hareket edecek. Cimbom, TSİ 17.30'da da Bakü Olimpiyat Stadı'nda antrenman yapıp hazırlıklarını tamamlayacak.