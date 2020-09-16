Eski dostlar Leicester’da buluşuyor! Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü…

DETAY HABER – Alican Özcan | Türk futbolunun son yıllardaki futbolcu fabrikası olan Altınordu’nun hamurunda yoğurulan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü yeniden takım arkadaşı olacak. Leicester City, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ünder’i 27 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında kiralayacak.

İlk olarak Barcelona’nın Portekizli futbolcusu Francisco Trincao için 40 milyon euro’luk bir teklif yapan İngiliz ekibi, Katalan ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında yönünü Cengiz Ünder’e çevirdi.

Hücumdaki alternatiflerini güçlendirmek isteyen Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Cengiz Ünder transferiyle bu sorununu çözmeyi planlıyor. Roma ve Leicester arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve 3 milyon euro kiralama bedeli+27 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında transfer sonuçlandı.

Alınan bilgilere göre, sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girecek olan Cengiz Ünder’in, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2016 yılında Altınordu’dan ayrılarak Başakşehir’e giden Cengiz Ünder ve Freiburg’a transfer olan Çağlar Söyüncü, 4 yıl sonra Avrupa futbolunun zirvesinde buluşuyor.

6 YILDA DÜNYANIN EN İYİ LİGİNDE!

Ocak 2013 tarihinde Altınordu’nun U16 takımında futbola başlayan Cengiz Ünder, saha içindeki yeteneklerini kısa sürede gösterdi ve Aralık 2014’te A takıma yükselmeyi başardı. 2014-15 sezonunda, henüz 17 yaşındayken TFF 1. Lig gibi zorlu bir sahneye çıkan Balıkesir doğumlu Ünder, oynadığı 20 maçta 5 gol atıp 5 asist yaparken bütün gözleri de üzerine çevirdi.

Küçük yaşına rağmen fiziksel mücadelenin fazla olduğu ve yaş ortalamasının bir hayli fazla olduğu TFF 1. Lig’deki performansı, bugünlerin habercisi gibiydi. 2015-16 sezonunda maç sayısını artıran Cengiz Ünder, 32 maçta 6 gol-4 asistlik performansıyla istikrarını sürdürerek yükselişinin tesadüf olmadığını kanıtladı ve 2017’de Başakşehir’e transfer olarak 19 yaşında Süper Lig’e adım attı.

10 YAŞINDAN BERİ BUNU YAPIYOR…

TFF 1. Lig’de henüz 2 senelik tecrübesi olan 19 yaşındaki bir futbolcuya 4.8 milyon euro bonservis ödenmesi, haklı olarak dikkatlerin daha da Cengiz Ünder’in üzerinde olmasını sağladı. Ancak o futboluna odaklanmaya devam ederek baskı altında ezileceğini düşünenlere en güzel yanıtı sahada verdi.

“İnsanların hakkımda yanlış düşündüklerini kanıtlamaya bayılıyorum. 10 yaşından beri bunu yapıyorum” diyen Ünder, Başakşehir ile ilk sezonunda 43 maçta 9 gol-7 asist yapınca otoriteler tarafından da tartışmasız olarak geleceğin yıldızları arasında gösterildi ve 14 milyon 250 bin euro karşılığında Roma tarafından transfer edildi.

ROMA’DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Roma’da her ne kadar sakatlıklarla boğuşsa da, süre aldığında daima takımının hücum gücüne katkıda bulundu ve kaliteli bir futbolcu olduğu konusunda kimsenin şüphe etmemesini sağladı. 3 yıldır Roma’da olan ve Serie A’da 70 maça çıkan Cengiz Ünder, 13 gol 8 asist yapabildi.

Sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına kadar gelip sol ayağıyla yaptığı vuruşlar, onun Arjen Robben esintileri yaratmasına neden oluyor. Geçen sezon Serie A’da 10’dan fazla maça çıkan futbolcular arasında, sadece Jeremie Boga Cengiz Ünder’den daha fazla koşu tamamlayan isim oldu.

23 yaşındaki Ünder’in dribling başarı oranı, Serie A’daki tüm kanat oyuncuları arasında en iyisi (%76.2).

ÇAĞLAR İLE YOLLARI KESİŞTİ

Bucaspor altyapısında yetişen ancak 2014’te transfer olduğu Altınordu sayesinde adını duyurcan Leicester City stoperi Çağlar Söyüncü de, Cengiz Ünder ile benzer bir hikayeye sahip. Cengiz Ünder’in Roma’ya gittiği sezon Çağlar Söyüncü de 8 milyon euro bedelle Almanya ekibi Freiburg’un yolunu tutmuştu.

Almanya’da geçirdiği iki sezonun ardından 21 milyon euro’ya Leicester City’nin formasını giyen Çağlar Söyüncü, geride kalan sezonda Premier Lig’in en iyi 11’ine seçilerek henüz 24 yaşındayken futbolun zirve noktasına ulaşmış oldu.

İki futbolcunun 2014 yılında Altınordu’da başlayan hikayesi, 6 yıl sonra dünya futbolunun en üst seviyesinde yeniden kesişmiş oldu. Milli takımın da vazgeçilmez iki oyuncusu olan Çağlar ve Cengiz’i yeni sezonda Premier Lig’de birlikte izlemenin keyfi de futbolseverlere kaldı…

Çağlar Söyüncü, yıllar önce verdiği röportajda hayalinin Avrupa’da oynamak olduğunu bu sözlerle belirtmişti: