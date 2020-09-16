Eddie Newton’dan Sörloth hakkında ilk sözler! ‘Canınızı yakar…’

Trabzonspor’un teknik direktörü Eddir Newton, bordo mavililerin başında ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Takımdan ayrılma kararı alan Alexander Sörloth konusundan yeni transferlere ve takımın son durumuna değinen İngiliz hoca felsefelerinin hücum olacağını söyledi. İşte Newton’un açıklamaları…

‘SÖRLOTH’U KAYBETMEK CANINIZI YAKAR’

“Sörloth konusunda netiz. 1 yıl daha devam etmek istedik. Kendisi kararını vermiş, burada devam etmek istemedi. Oyuncunun kalbi burada değilse yerine oyuncu bakmak daha iyi olur. İster Real Madrid, ister Chelsea hangi büyük takım olursanız olun. Sörloth gibi bir oyuncuyu kaybetmek canınızı her zaman yakar. Onu takımda tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Sörloth’un boşluğunu doldurmak elbette kolay olmayacak ama bunun için yönetimimizle gece gündüz çalışıyoruz.”

‘YÜKSEK NEMDEN ÖTÜRÜ ZEMİN PROBLEMLERİ OLABİLİYOR’

“Sezon öncesi sakatlıkları normal. Bu tip sakatlıkları Avrupa’daki takımlar da yaşıyor. Liverpool’da Klopp takımın başına ilk geldiğinde de bunlar yaşandı. Sakatlıklarla ilgili çalışanlarımızı suçlamak mümkün değil. Trabzon’daki yüksek nemden ötürü zeminde problemler olabiliyor. Sezon başında sakatlıklar yaşanabiliyor. Çimleri kontrol eden arkadaşlarımız bakımları çok iyi yaptılar. Avrupa’da da bunları görebilirsiniz.”

‘HÜCUM BİZİM DNA’MIZDA YER ALACAK’

”Çok uzun bir sezon olacak. Hiçbir takım ligi ilk 2 haftada kazanmıyor. Transfer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak hata yapma şansımız yok. Bu yüzden panik yapmayıp doğru oyuncuları seçeceğiz. Kendi felsefemde en iyi savunma hücumdur yer alıyor. Oyuncularımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Hücum, bizim DNA’mızda yer alacak. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz.”

‘AFOBE LİGDE İŞ YAPABİLECEK BİR FUTBOLCU’

”Afobe’yi tanıyorum. Hızlı ve güçlü bir futbolcu. Bu ligde iş yapabilecek bir futbolcu. Aynı zamanda Abdülkadir, Ekuban ve Nwakaeme gibi oyuncularımızın da oynamaktan keyif alacağı bir futbolcu. Yalan söyleyecek değilim. Kadromuz şu an itibariyle yeterli değil ama yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Finansal sınırlamaları işin içine kattığınızda, doğru işi yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur.”

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