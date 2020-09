Denver Nuggets 3-1’den geri gelerek tarih yazdı! Clippers çöktü…

NBA’de Batı Konferansı yarı final eşleşmesi büyük bir sürprize sahne oldu. Denver Nuggets, süper yıldızlarla dolu Los Angeles Clippers’ı seride 3-1 geriden gelerek eledi. Finalisti belirleyecek yedinci maçta şampiyonluğun en büyük favorisi Clippers’ı 104-89 mağlup eden Nuggets, bu sezon altıncı kez ‘kaybetmesi halinde eleneceği’ karşılaşmayı kazanmayı başardı. Nuggets önceki turda Utah Jazz karşısında da 3-1’den geri dönmüştü. Daha önce NBA tarihinde aynı playoff serisinde iki kere 3-1’den dönen bir takım yok.

Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistlik performansıyla bir 7. maçta 20 ribandu aşarak triple double yapan tarihteki ilk isim oldu. Nuggets’ın yıldızı Jamal Murray ise 40 sayı 4 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Nikola Jokic (16 PTS, 22 REB, 13 AST) becomes the first player in NBA playoff history to record a 20+ rebound triple-double in a Game 7!@nuggets advance to the Western Conference Finals vs. LAL starting Friday at 9pm/et on TNT. pic.twitter.com/rU5Vazyf2Z

— NBA (@NBA) September 16, 2020