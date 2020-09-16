Denver Nuggets 3-1’den geri gelerek tarih yazdı! Clippers çöktü…

NBA’de Batı Konferansı yarı final eşleşmesi büyük bir sürprize sahne oldu. Denver Nuggets, süper yıldızlarla dolu Los Angeles Clippers’ı seride 3-1 geriden gelerek eledi. Finalisti belirleyecek yedinci maçta şampiyonluğun en büyük favorisi Clippers’ı 104-89 mağlup eden Nuggets, bu sezon altıncı kez ‘kaybetmesi halinde eleneceği’ karşılaşmayı kazanmayı başardı. Nuggets önceki turda Utah Jazz karşısında da 3-1’den geri dönmüştü. Daha önce NBA tarihinde aynı playoff serisinde iki kere 3-1’den dönen bir takım yok.

Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistlik performansıyla bir 7. maçta 20 ribandu aşarak triple double yapan tarihteki ilk isim oldu. Nuggets’ın yıldızı Jamal Murray ise 40 sayı 4 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Nikola Jokic (16 PTS, 22 REB, 13 AST) becomes the first player in NBA playoff history to record a 20+ rebound triple-double in a Game 7!@nuggets advance to the Western Conference Finals vs. LAL starting Friday at 9pm/et on TNT. pic.twitter.com/rU5Vazyf2Z — NBA (@NBA) September 16, 2020

Clippers’ta Kawhi Leonard-Paul George süper yıldız ikilisi 38’de 10 isabetle şut atarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. İkili son periyodda hiç sayı üretemezken, Leonard 14 sayı, 6 ribaund, 6 asist; Paul George 19 sayı, 4 ribaund, 2 asistte kaldı.

Denver Nuggets Batı Konferans Finali’nde Lebronlu Los Angeles Lakers ile karşılaşacak. Nuggets bir mucizeye daha imza atıp Lakers’ı elerse kulüp tarihinde ilk kez NBA Finali’ne ulaşmış olacak.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Editörün notu: Şampiyon olmak için dizayn edilmiş ‘süper takım’ Clippers’taki Leonard ve George’un 7. maçta elleri titrerken sezon ve seri başında çok da manşetleri süslemeyen bir başka ikili Jokic ve Murray baskı altında yıldızlaştı. Clippers Jokic’in oyun kuruculuk yeteneklerine karşılık veremezken Murray de serideki en iyi performansını 7. maça saklamış. Öte yandan hem savunmada hem hücumda katkı veren Gary Harris’in takıma dönmesi de büyük fark yarattı.

Tabii Denver’ı överken 5’inci maçta 16 sayı, 6’ncı maçta 19 sayı, 7’nci maçta da 12 sayılık avantajları koruyamayan Clippers’tan da bahsetmek gerek. İşler yolunda giderken şampiyon gibi oynayan ekip, baskı arttığında dramatik dağılmalar yaşadı.

‘Ne olursa olsun bu takımı hatırlayacağım. Her bir oyuncuyu ayrı ayrı hatırlayacağım çünkü bu çok özel bir ekip. Kimse bizi burada istemiyor. Kimse bir şey yapacağımızı düşünmüyor’ diyen Jokic’in de altını çizdiği gibi Denver’ın kaybedecek bir şeyi yok. Bu yüzden de Lakers’ı çok tehlikeli bir rakip bekliyor.