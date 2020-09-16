Corinthians karıştı! Taraftarlar havaalanında futbolculara saldırdı…

Ümit Genç | Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians taraftarları, Fluminense karşısında alınan mağlubiyet sonrası havalimanında takım otobüsünü bekleyip, futbolculara saldırdı.

Brezilya’nın köklü kulüplerinden Corinthians geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fluminense maçının ardından taraftarların saldırısına uğradı.

ÖFKELİ KALABALIK TEPKİ GÖSTERDİ

Ligde 15’inci sırada bulunan ve son 9 maçta 4’üncü mağlubiyetini alarak 9 puanda kalan Corinthians’ın öfkeli taraftarları Rio de Janeiro dönüşünde takımı havalanında bekledi. Sao Paolo Havaalanı’nda toplanan öfkeli kalabalık içeriden çıkış yaparak takım otobüsüne doğru gelen futbolculara yoğun tepki gösterince kargaşa çıktı.

BAZI FUTBOLCULAR KOŞARAK KAÇTI

Fiziki temaslar ve itiş kakış ile kendilerini otobüse atmaya çalışan futbolcular güvenlik görevlilerinin de çaresiz kalmasıyla çok zor anlar yaşadı. Takımda bazı oyuncular koşarak otobüse kaçmaya çalışırken taraftarların oldukça sinirli olduğu ve hakaretler savunduğu görüldü.

Ayrıca dünyanın en çok corona virüsü vakası görülen ülkelerinden biri olan Brezilya’da, taraftarların maskesiz şekilde futbolculara fiziki temasta bulunması bir başka önemli ayrıntı olarak göze çarptı.

‘BİZE KURULMUŞ BİR TUZAK GİBİYDİ’

Yaşanan üzücü olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Corinthians Başkanı Andres Sanchez yaşananlardan havaalanı şirketini sorumlu tuttu. Güvenliğin sağlanamadığını söyleyen Sanchez şu ifadeleri kullandı: “Havaalanını işleten şirketle iletişime geçip kalabalığın durumunu sorduk. Güvenliğin önleyebileceği kadar kişi olduğunu ve endişe etmememiz gerektiğini söylediler. Onlara güvendik fakat yaşananlar ortada. Bu bize kurulmuş bir tuzak gibiydi. Eğer doğru bilgi verilseydi alternatif kapıdan çıkabilir ya da otobüsü lobiye kadar getirebilirdik. Ne yazık ki şirket bize kalkış için güvence verdi” dedi.

‘FARKLI BİR KAPIDAN ÇIKIŞ TALEBİ GELMEDİ’

Sao Paulo Uluslararası Havaalanı’nı yöneten şirketten yapılan resmi açıklamada ise Corinthians Kulübü ile maçtan sonra irtibata geçtiklerini, kalabalığın durumunu bildirdiklerini ancak kendilerinden farklı bir kapıdan çıkış için talep gelmediği ifade edildi.

Futbol kulüpleri ve başkanlarıyla irtibatta olduklarını, her zaman yardımda bulunabileceklerini açıklayan şirket şiddete karşı güvenlik protokollerini yerine getirdiklerini ve yaşananları kınadıklarını belirtti.

MAÇA ALTYAPI HOCASIYLA ÇIKTILAR

Corinthians Kulübü, ligde Palmeiras’a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Nunes’in görevine son vermişti. Fluminense ile oynanan maçta ise 20 yaş altı ekibinin teknik direktörü Dyego Coelho takımın başında sahaya çıkmıştı.

Bu yılın başında Corinthians’ta göreve getirilen Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp veda etmişti.