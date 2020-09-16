Biraz insaf lütfen!

Ligin açılış maçı sonrası hakem için açıklamalar sert ve kırıcı. Bitime daha kaç hafta var? Bu iş böyle olmaz. Türk futbolu olarak bir adım ileri gidemeyiz. Lütfen sakin olalım. Sonra, penaltı yorumları. “Ben olsam vermem ama penaltı diyene ‘Haklısın' derim.” Bu nasıl anlayış böyle? Kural kitabı, yeni sezon talimatlarında ne yazıyorsa o uygulanmalı. “Penaltı, penaltı gibi olmalı” yorumuyla yıllar kaybettik.

Faullü her hareket ceza sahası içinde yapılıyorsa karar penaltı olur. Penaltının bana göresi, sana göresi olmaz. Bir de şu yorumu yapmamayı öğrenelim artık: Hakem VAR'a bile gitmedi. Hakem için “Ben gidip bakayım şu pozisyona, içim rahatlasın” maddesi yok kuralda. VAR, HAKEME “POZİSYONA BAK” DİYE TAVSİYEDE BULUNUYOR. LÜTFEN BUNU ÖĞRENİN, SAYIN YÖNETİCİLER!

JOSEF FAYDALI OLUR

ARTIK futbolda en önemli koşul, rakibe kaptırdığın topu çok kısa sürede hemen geri kazanmak. Josef bu konuda çok yetenekli. Atiba ile yan yana sahaya çıkarlarsa Beşiktaş'ta çok oyuncu saha içinde rahatlar. Josef'in top kazanma yeteneği çok yüksek. Pas oranı, azımsanmayacak derecede başarılı. Türkiye'de oynadığı Avrupa kupaları maçlarında, kusursuz performanslar sergiledi. Josef de Souza, bence çok faydalı olur.

ASLANLAR GİBİ

GÖZLERİNİZİ kapatın, yıllar öncesine gidin ve düşünün. Arda ve Falcao, Atletico Madrid'de büyük işler yapıyorlar. Müthiş günler. Zaman sizi yaşlandırır ama kalite hep aynı kalır. Arda ve Falcao sürekliliklerini devam ettirip maç tempolarını geliştirirlerse büyük işler yapar. Belhanda, Feghouli ve Emre iyi oldular mı rakibin şansı çok az oluyor. Rakibe alan daraltarak savunmayı orta çizgiye çekip oyunu böyle kısa mesafede oynarsa, rakiplerinin işi zor. Çünkü, daha gelecek olanlar var bu takıma.

FENERBAHÇE İÇİN 3 PUAN ÖNEMLİ

FENERBAHÇE süper oynamadı. Normal. Sezonun ilk maçları sürpriz doludur. Ama bu maçlarda geri gelmek çok önemli. Şuna eminim: Sahaya çıkan kadroyu en fazla 3 hafta sonra değiştirilmiş şekilde göreceğiz. Caner, Gökhan, Sosa, Gustavo ve gelecek olan santrfor, bu takımın tartışmasız omurgası olacaklar. Valencia, oyun stili itibariyle markajı zaten zor bir oyuncu. Bu konuda en önemli mesele Ozan'dan faydalanmak ve yazdığım oyuncuların alternatiflerini hep hazır tutmak. Çünkü her futbolcu oynamak ister.