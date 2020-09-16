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Sözcü

Beşiktaş’ta altyapıda 12 corona pozitif çıktı, idmanlar iptal edildi!

Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinde görevli 5 kişide ve sporcuların arasından 7 kişide corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı

18:25 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ta altyapıda 12 corona pozitif çıktı, idmanlar iptal edildi!

Beşiktaş’ın altyapısında teknik direktörler ve genç futbolcuların olduğu 12 kişide corona virüsü çıkması üzerine tüm antrenmanlar iptal edilerek Fulya altyapı tesisleri karantinaya alındı. Yapılan açıklamaya göre 7 futbolcu ve 5 teknik heyet görevlisinin testi pozitif çıktı.

Siyah beyazlı kulüp konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK”

beşiktaş Corona
Son güncelleme: 18:26 16.09.2020