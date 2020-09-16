BAM! Herkes Miami Heat yıldızının bu bloğunu konuşuyor

NBA’de sabaha karşı neler oldu neler! Basketbol severler Denver Nuggets’ın Clippers’ı 3-1’den geri gelerek elemesinden hemen önce bir başka tarihi ana daha tanıklık etti. Miami Heat’in uzatmalarda Boston Celtics’i 117-114 mağlup ettiği Doğu Konferans Finali ilk maçına bir blok damgasını vurdu. Miami’nin All Star oyuncusu Bam Adebayo’nun maçın son saniyelerinde Jayson Tatum’a yaptığı blok NBA’in en unutulmazları arasında yerini aldı.

Maçın bitmesine saniyeler kala Heat 116-114 öndeydi. Jayson Tatum, savunmacısını geçip tüm gücüyle smaca yükseldi. Olası bir basket maçı ikinci kere uzatacaktı. Ancak pota altı savunmasına gelen Adebayo neredeyse potanın içinde Tatum’u blokladı. Bunu başarırken faul yapmaması ve elinin çembere değmemesi fiziken imkansız görünmesine rağmen…

Miami koçu Erik Spoelstra maçtan sonra, “Bu bir poster smacı olabilirdi ve birçok oyuncu bu bloğu yapmaya gitmezdi bile” ifadelerini kullanırken, bloğun kurbanı Tatum “Önüm açıktı. O harika bir blok yaptı. Tüm olan bu. Çok iyiydi. Bunun hakkında artık bir şey yapamam” diye konuştu.

NBA efsanesi Magic Johnson Twitter’da bloğun playofflarda gördüğü en iyi savunma hamlesi olduğunu söyledi. Adebayo da bloğun kendi kişisel kariyerinin zirvesi olduğunu belirtti.

“Burası playoff. Gerçekten harika bir blok yaptım. Eğer büyük sahneye çıkıyorsanız, büyük oynamanız gerek. Magic’ten öyle bir yorum gelmesi harika.”

Miami’nin diğer yıldızları da Adebayo’nun maç kazandıran bloğu ile ilgili sessiz kalmadı:

Jimmy Butler: Magic’e katılıyorum. Bam vücudunu riske ederek maçı kazanmamızı sağladı. Gerçekten ama gerçekten harika bir müdahaleydi.

Jae Crowder: Bu şampiyonluğa yakışan bir savunma. 10-15 yıl sonra geri dönüp bakacağız ve bu bloğu izleyeceğiz.