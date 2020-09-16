Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için transfer şartını açıkladı: ‘Yoksa müsaade etmem’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından Sörloth transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli maç için gittiği ülkesi Norveç’ten yasal süre içerisinde geriye dönmeyen ve hakkında noter onaylı işlem yapılan Sörloth’un hangi takıma transfer olacağı yılan hikayesine döndü. Bordo mavili ekip Leipzig’in resmi olarak teklifte bulunduğunu duyururken, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho da yaptığı açıklama ile Sörloth ile ilgilendiklerini belirtti.

Ağaoğlu’nun “Tottenham da ilgileniyor” sözlerine yanıt veren Mourinho, “Şu anda başka takımın oyuncusu. Ama Başkan’ın sözlerinin yanlış olduğunu söylemem doğru olmaz” diyerek Sörloth’un transfer listesinde yer aldığını ifade etti.

Norveçli futbolcunun sözleşmesindeki detaylarla ilgili bilgi veren Ağaoğlu, “Alexander Sörloth, bizim kiralık oyuncumuz. Crystal Palace'ın oyuncusu. İkinci sezon maçlarının yüzde 50’den fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye giriyor. Bugün ver 6 milyonu oyuncuyu al durumu yok. 2020-21 sezonun maçlarının yüzde 50'sinden fazlasını oynadığı takdirde bu devreye giriyor” dedi.

“ALMANYA’YA GİTMEK İSTİYOR AMA ÖNCE…”

Sörloth’un Almanya’ya gitmek istediğini ancak, öncelikle Crystal Palace ve Trabzonspor’un anlaşması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, “Oyuncu bizde kiralık ama Crystal Palace'ın malı. Leipzig ve iki kulübün ilgisi var. Oyuncu da Leipzig'e gitmek istiyor. Bizim ciddi ısrarlarımız oldu ama oyuncunun da gitme ısrarı var. Bu işin dört tarafı var. Biraz sıkıntılı bir süreç. Bir de oyuncu ile yapılan sözleşmede de sürekli olarak telafi edildiği için söyleyeyim, 9 milyon euro'luk serbest kalma maddesi de var. 4 tarafın da mütabakatı ile çözülecek bir durum. Trabzonspor ile Crystal Palace'ın anlaşması lazım önce. İki tarafın da anlaşması gerek” ifadelerini kullandı.

“48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜRSE ÇÖZÜLÜR”

Crystal Palace’ın transferden elde edeceğiz kazanca eşit bir rakam istediklerini belirten Ağaoğlu, ancak bu şartla transfere müsaade edeceğini söyledi. Ağaoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Şartlar netice itibariyle dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Bizim ciddi bir talebimiz vardı. Palace da aynı miktarı istediği için bu transfer biterse, Palace 1 alacaksa ben de 1 alırsam bu transfere müsaade ederim. Tamamen finansal durum var. Önümüzdeki 48 saat içinde çözülürse çözülür. Oyuncu zaten şu an kiralık bizim oyuncumuz.”

‘SÖRLOTH'U KAYBETMEK CANINIZI YAKAR'

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ise Norveçli futbolcunun transferiyle ilgili olarak “Sörloth konusunda netiz. 1 yıl daha devam etmek istedik. Kendisi kararını vermiş, burada devam etmek istemedi. Oyuncunun kalbi burada değilse yerine oyuncu bakmak daha iyi olur. İster Real Madrid, ister Chelsea hangi büyük takım olursanız olun. Sörloth gibi bir oyuncuyu kaybetmek canınızı her zaman yakar. Onu takımda tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Sörloth'un boşluğunu doldurmak elbette kolay olmayacak ama bunun için yönetimimizle gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.