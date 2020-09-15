Trabzonspor’da sakatlık kabusu bitmiyor!

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, Beşiktaş maçında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin, sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alındığını hatırlatarak, “Futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” dedi.

Ekuban’ın ise yine aynı maçta sağ kalçasına darbe aldığını belirten Çelik, “Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” ifadelerini kullanırken, oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Öte yandan bordo-mavili takımda Trondsen, Marlon, Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini ve Salih Kavrazlı’nın sakatlıkları bulunuyor.