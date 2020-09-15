Süper Lig : Haftaya damga vuran 6 olay!

DERLEYEN ÜMİT GENÇ | Yeni sezonun ilk haftasında perde son şampiyon Medipol Başakşehir’in, ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilmesiyle kapandı. İlklerin fazlaca yaşandığı haftada ayrılanlar kavuştu, gelenekler sürdü ve uykusundan uyananlar oldu. Süper Lig heyecanının ilk haftasında yaşanan 6 olaya gelin hep birlikte bakalım…

1- FLAVIO’DAN 20 DAKİKADA ‘MERHABA TÜRKİYE’

Trabzonspor’un Brezilya Ligi ekiplerinden EC Bahia’dan 1.2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Flavio Medeiros da Silva, Süper Lig’de siftahı Beşiktaş maçıyla yaptı. Bordo mavililerin şu ana kadar aldığı 5 adam içerisinde en yüksek bonservis bedeli ödediği 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, görücüye çıktığı ilk maçta havlu attı. Oyunun büyük bölümünde pozisyon almakta zorlanan, pas bağlantılarından bir hayli uzak kalan Flavio, Türkiye macerasına oyundan atılarak ‘merhaba’ dedi. Kariyerinde daha önce çıktığı 108 maçta kırmızı kartla tanışmayan Brezilyalı 20 dakika arayla gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıya sebebiyet veren hareketiyle gündem yaratan Flavio ilk günden Trabzon’un kader adamı oldu.

2- GURBETTEN GELEN EVLATLAR

Haftanın açılışını Rize deplasmanında yapan Fenerbahçe gurbete giden evlatlar misali hasretini çektiği beklerine kavuştu. Caner’in klasikleşen ön direk ortasına patentli sürtme kafa vuruşunu yapan Gökhan Gönül seneler sonra sarı lacivertlilerde aynı fotoğrafı çektirdi. 1741 gün sonra Süper Lig’de Fenerbahçe forması altında gol atan kaptan Gönül en son 6 Aralık 2015’te Gaziantep ağlarını sarsmıştı. Fabrika ayarlarına dönen Fenerbahçe’de sezonun ilk penaltısını kaçıran Caner’in yine her zaman olduğu gibi topu sola vurması sürpriz olmadı.

3- ‘ŞAMPİYON TANIMAM!’ 25 YIL SONRA İLK…

Tarihte ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna yeniler yaptı. Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük ilk haftayı galibiyetle kapatarak 25 yıl sonra bir ilke imza attılar. 1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig’e yeni yükselen 3 takım da sezon açılışını 3 puanla yaptı. 36 yıl sonra lige dönen Karagümrük gümbür gümbür oynadığı maçta Malatya’ya 3 attı. Tarihte ilk kez Süper Lig yüzü gören Hatayspor, şampiyon tanımadı ve Başakşehir’i 2-0’la İstanbul’a uğurladı. Dadaşlar da Ankaragücü’nü geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

4- BUENOS DIAS (GÜNAYDIN) EL TİGRE

Galatasaray sezona Falcao rüzgarı ile başladı… El Tigre (Kaplan) modunu açan Kolombiyalı, oldukça konsantre çıktığı maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Geçtiğimiz sezonu sakatlıkları nedeniyle ‘yatarak tedavi’ ile geçiren 34 yaşındaki golcü Gaziantep karşısında iyi de beslenince kendini buldu. Yeni transfer Emre Kılıç’a ilk golünü attırarak abilik de yapan Falcao geçtiğimiz sezonu affettirir mi bilinmez ama böyle giderse lige damga vuracağı kesin.

5- SUMUDICA YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ

Ligin neşesi Sumudica yine maceraperestliğinden hiçbir şey kaybetmemiş… 5-3-2 dizilişinde stoperlerini akan oyunda forvet gibi kullanmaya çalışan Rumen hoca Türkiye’de üçüncü sezon açılışında da mağlubiyetten kurtulamadı. Türkiye kariyerine Kayseri’de 4-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan, geçen sezon Fenerbahçe’ye 5-0 kaybederek kurdele kesen Sumudica bu yıl da Galatasaray’a 3-1 kaybetti. Maçtan sonra son 2 sezondan daha iyi olduklarını belirten Sumudica açılışlarda 3 sezonda toplam 12 gol yedi.

6- HAFTANIN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Lig’in yeni takımı Hatayspor’a net bir sonuçla 2-0 mağlup oldu. Kadrosunu Hasan Ali Kaldırım hariç bozmadan sahaya çıktı son şampiyon. Ancak sahadaki oyuna bakarak, yeni transferlerin ana iskelete dahil olma vadesinin kısaldığını söylemek mümkün. Başakşehir geçtiğimiz sezon da ilk 5 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alabilmişti. Ancak bu yıl 40 maçlık maratona Devler Ligi yükü de ekleneceği için başta yaşanan kayıpları telafi etmek o kadar kolay olmayabilir. Okan Buruk’un maç sonu sözleri de aynı paralelde: “Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü. Daha çok isteyip daha yüksek tempoda oynayıp rakibi daha çok yıpratmamız gerekiyor. Geçen sezon daha tecrübeli oyuncularla oynadık. Bu sezon bunun içine genç oyuncuları da kattık. Umarım onlardan da faydalanırız.”