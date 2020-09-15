Sivasspor, Kayode’yi istiyor

Süper Lig'de yeni sezona Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan Sivasspor, hem lig hem de Avrupa Ligi’nde mücadele edeceği için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İHA’nın servis ettiği habere göre, kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Gaziantep FK’da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı forvet oyuncu Olarenwaju Kayode transferinde sona yaklaştı.

Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi ise 2023’te sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımının formasını giymedi.

Sivasspor Tekni Direktörü Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK’da 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı.

Kayode'nin en kısa sürede kırmızı-beyazlı kulüp ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.