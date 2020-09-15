Ronaldo’dan sevgilisi Georgina’ya servet değerinde evlilik yüzüğü!

Derleyen: Ümit Genç | Juventus’un 35 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 26 yaşındaki sevgilisi Georgina Rodriguez’e bu güne kadar görülmemiş bir jest yapmaya hazırlandığı konuşuluyor…

Yıllardır birlikte olduğu İspanyol sevgilisi ile evliliğe hazırlanan Ronaldo’nun Georgina’ya servet değerinde bir yüzük aldığı iddia edildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Portekizli yıldız futbolcunun evlilik teklifi için tam 615 bin Sterlin (Yaklaşık 5.9 milyon TL) değerinde tamamı elmas işlemeli tek taş bir yüzük aldığı öne sürülüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; kısa süre içerisinde evlenmeye hazırlanan Ronaldo, Georgina’ya şimdiye kadar bir futbolcunun aldığı en pahalı yüzüğü hediye edecek.

TÜRKİYE’DE 5 HAFTALIK SAYISAL İKRAMİYESİ

Türkiye Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto’da haftalık ortalama 1.2 milyon TL ikramiye dağıtıyor. Ronaldo’nun aldığı 5.9 milyon TL değerindeki yüzük Türkiye’de yaklaşık 5 haftalık sayısal loto ikramiyesine denk geliyor.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİNCE ORTAYA ÇIKTI

İspanyol güzel Georgina Rodriguez’in de Instagram’da yüzüğün fotoğrafını paylaşan bir hesabın gönderisine kalp emojili yorum yapması, iddiaları kuvvetlendirdi.

Futbol dünyasındaki isimlerin aldığı en pahalı yüzüklerin grafiğini hazırlayan The Sun, Ronaldo’nun aldığı 615 bin sterlinlik yüzüğün listenin başında olduğunu belirtti. Hazırlanan listede Jordan Pickford’ın eşine aldığı 500 bin sterlinlik yüzük ikinci sırada yer aldı.

6 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ O POZ

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in daha önce 775 bin pound (yaklaşık 6 milyon lira) değerindeki pozu sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylar arasında girmişti.

26 yaşındaki Georgina, lüks bir saat, 3 elmas bilezik ve elmas/safir bir yüzük taktığı elinin fotoğrafını Instagram’da paylaşınca elinde bir servet taşıdığı ortaya çıkmıştı. Saatin 33 bin, bileziklerin tanesinin 25 bin, yüzüğün ise 667 bin pound (5.2 milyon lira) değerinde olduğu biliniyor.

Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftinin üçü taşıyıcı anneden biri ise birlikteliklerinden dünyaya gelen 4 çocukları bulunuyor. Ünlü çift 2016 yılından bu yana birlikte yaşıyor.