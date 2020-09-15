Pierre-Emerick Aubameyang imzayı attı: ‘Arsenal’a inanıyorum!’

Arsenal, golcü oyuncusu ve kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı. Mevcut kontratının son yılına giren ve hakkında takımdan ayrılacağı yönünde güçlü spekülasyonlar çıkan Gabonlu yıldız golcü bu kararıyla Arsenal Menajeri Mikel Arteta’yı ve Londra ekibinin taraftarlarını da rahatlatmış oldu.

FA Cup finalinden sonra takımı Aubameyang etrafında şekillendirmek istediğini dile getiren Arteta’nın bu açıklamalarının ve kulübün son dönemde olumlu bir grafik çizmesinin Aubameyang’ın kararında etkili olduğu öne sürülüyor.

‘Arsenal’a inanıyorum’

Auba, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında “Bu özel kulübe imza atarken hiçbir şüphem olmadı. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma, aileme ve buraya ait hissetmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Arsenal’a inanıyorum. Birlikte çok büyük işler başarabiliriz. Burada heyecan verici bir şey var ve Arsenal’in en iyisini elde edeceğine inanıyorum” dedi.

Arsenal’da çıktığı 111 resmi maçta 72 gole imza atan ve takımın en önemli silahı haline gelen Auba geçen sezon devre arasından sonra takımın kaptanlığına getirilmişti. 25 yıl sonra ilk kez Avrupa bileti alamamanın eşiğine gelen Arsenal, Auba’nın liderliğinde FA Cup’ı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etmişti.

Kupayı aldı Arsenal’a getirdi!

Yarı finalde Manchester City’ye karşı 2 gol atan 31 yaşındaki Gabonlu golcü finalde de iki gole imza atmış ve takımının maçı 1-0’dan 2-1’e getirerek kupayı kazanmasını sağlamıştı.

Aubameyang, geçen sezon 22’si ligde olmak üzere 29 gol atarken Premier Lig’de gol krallığı yarışında Jamie Vardy’nin bir gol arkasında 2. sırada yer almış ancak yılın 11’ine seçilmeyi de başarmıştı.

Arteta, oyuncusunun kulüpte kalması hakkında “Onun için bizimle kalmak çok önemliydi. Takım için önemli bir lider ve kurduğumuz yapının büyük bir parçası. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilmek ve iz bırakmak istiyor. Bunu burada başarabilir” ifadelerini kullandı.