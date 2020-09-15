Neftçi Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Galatasaray’ın rakibi Neftçi Bakü oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Netfçi Bakü maçı 17 Eylül tarihinde oynanacak. Galatasaray Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak.

GALATASARAY NETFÇİ BAKÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Neftçi Bakü maçı Spor Smart kanalında yayınlanacak.