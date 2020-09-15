Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Gelecekler, gidecekler ve ‘Gitmem’ diyenler…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe yönetimi gece gündüz forvet transferi için çalışıyor. Peki hangi isimler masada? 5 kişi olan stoper rotasyonundan bir isim ile yollar ayrılacak. Gitmesi beklenenler, ‘Gitmem’ diyenler… Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…

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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları:

Tisserand ile sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sözleşme imzalanacak.

Ze Luis’in kulübü ile görüşülüyor. İngitere’den bir oyuncu alınacağını öğrendim ama ismini netleştiremedim. Ze Luis’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorlar. Kulübü hemen satmak istiyor. Fenerbahçe ise kiralayıp belli bir maça çıkma şartı ile satın alma opsiyonu koymak istiyor. Kulüp ise satın alma opsiyonunu direk koyalım şeklinde bir yanıt döndü. 8 milyonluk bonservis ile başlayıp 7’ye düştüler. Fenerbahçe için yüksek, görüşmeler sürüyor.

Galatasaray derbisine yeni forvet transferini yetiştirmek istiyorlar. O maça Frey ile çıkmak istenmiyor.

Jailson idmana çıkmadı ve sakatlığı yoktu. Transfer görüşmesi için kendisine izin verildi. Jailson’un kuvvetle muhtemel ayrılması bekleniyor.

Ozan Tufan’ın gönderilmesi söz konusu değil.

Fenerbahçe’de 5 stoper oldu, bir ayrılık olacak. Zanka yüksek maliyeti nedeniyle ilk aday. Ama resmi bir teklif olmadığı için tek ihtimal kalıyor, Sadık. Sadık da bir takım fedakarlılar yaptı, çaprazı koptu, maaşında indirim yaptı, Falette’in gelmesine yardımcı oldu. Göndermek istemiyorlar. Ufak da olsa bir kriz var stoper konusunda.

Sadık’ı herkes istiyor. ‘Gidiyorum’ dese Mevlüt Erdinç gibi Anadolu kulüpleri sıraya girer.

Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Dirar ile sağ beki götürecek. Dirar’ın ayrılma planı yok, çocuklarının okulu vs her şey devam ediyor.

Rodriguez ayrılmak istemiyor. 2 teklif geldi ama ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe golcü transferi ile yatıp kalkıyor.

Emre Belözoğlu ile Başkan arasında bir sorun yok. Görkemli bir şekilde açıklanacak.

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