Marcel Tisserand kimdir? Marcel Tisserand kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

MARCEL TİSSERAND KİMDİR?

Marcel Tisserand 10 Ocak 1993 Demokratik Kongo doğumlu futbolcudur. Son olarak VfL Wolfsburg takımında oynamıştır.

Ligue 1’de ilk maçına Monaco forması altında 10 Ağustos 2013’te Bordeaux karşısında çıkmıştır. 20 Ocak 2014’te 6 aylığına Ligue 2 ekiplerinden RC Lens’e kiralanmıştır. Temmuz 2014’te ise Toulouse FC’ye kiralanmıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fransa doğumlu olan oyuncu annesinin ülkeside olan Demokratik Kongo’nun U-19 formasını giymiştir.2013’te 2013 Toulon Tournament’de Demokratik Kongo U-20’nin takım kaptanlığını da yapmıştır. Hâlen millî takım tercihini de yapmamıştır.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden elde edilen bonservisi açıkladı!