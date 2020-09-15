Kalinic koptu geliyor! Beşiktaş’ın yeni golcüsü an meselesi…

Beşiktaş’ta golcü transferi krizi Nikola Kalinic ile çözülüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlı isteği üzerine siyah-beyazlı yönetim, kesenin ağzını açtı. 32 yaşındaki Hırvat forvetin senelik 2.5 milyon Euro'luk maaş talebi onaylandı. Atletico Madrid'le kiralama konusunda yapılan pazarlıklarda çözüme ulaşmaya çok yakın olan Beşiktaş, 1 hafta içerisinde yıldız forvetin transferini açıklamayı hedefliyor.

SERİE A’DA 15 MAÇTA 5 GOL ATTI

Sergen Yalçın'ın 1.87 boyundaki golcüyle telefon görüşmesi yaptığı ve Kalinic'in siyah-beyazlı formayı giymek için söz verdiği ileri sürüldü. Geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Hırvat santrfor Kalinic, Serie A'da oynadığı 15 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Daha önce Milan ve Fiorentina'da da forma giyen Kalinic, Hajduk ve Dnipro'da sergilediği başarılı performansın ardından major liglerde boy gösterdi.

SANGARE TAMAM! 4 YILLIK İMZA…

Kartal'ın transfere en ihtiyaç olduğu bölgelerden biri de sağ bek mevkisi. Siyah-beyazlılar, Nazım Sangare transferi için Antalyaspor ile imza aşamasına geldi. Bonservis bedeli ve ödeme planında uzlaşma sağlandı. Milli futbolcunun 4 yıl imza atması bekleniyor.