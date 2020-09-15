Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden elde edilen bonservisi açıkladı!

Fenerbahçe, golcü oyuncu Vedat Muriqi’in İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’ya transferinden elde edilen geliri borsaya bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler oyuncunun transferinden 17.5 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

Bununla birlikte Fenerbahçe, Lazio’nun elde edeceği sonuçlara bağlı olarak 2.5 milyon Euro bonus alabilecek. Aynı zamanda Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin bir sonraki transferinden yüzde 5 pay alacak.

İşte KAP’a yapılan açıklama:

“Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi’in İtalyan Kulübü S.S. Lazio’ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

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Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze yüzde 5 bonus bedeli ödeyecektir.”