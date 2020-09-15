Falcao etkili bölgede fark yarattı

SEZONA iyi futbol ve 3 puanla başlayan Galatasaray'da herkesin dilindeki adam Radamel Falcao… Sağlık sıkıntıları ile geçirdiği ve 18 maçı kaçırdığı geçen sezondan sonra yeni döneme nasıl başlayacağı merak edilen Kolombiyalı süper yıldız, Gaziantep filelerine biri penaltıdan olmak üzere iki gol bıraktı, bir de asist yaptı. Tecrübeli golcünün fit görüntüsünün yanı sıra pas aldığında ceza sahasında ne kadar etkili bir silaha dönüştüğü bir kez daha ortaya çıktı.

CEZA SAHASINDAN SADECE 31 ŞUT

Bunu doğrulayan bilgi, Falcao'nun şut istatistiğinde saklı. Tamamı ceza sahasının içinden olmak üzere 6 şut çekip (biri penaltı) 4 isabet bulan ‘El Tigre', bunların 2'sini (yüzde 33) gole çevirdi. Falcao geçen sezon ise ceza sahası içinden yalnızca 31 şut çekebilmiş (ikisi penaltı), bunların 8'ini (yüzde 25) gol yapmıştı; yani arzuladığı pozisyonları bulamamıştı. Kolombiyalı futbolcu, etkili bölgede top geldiğinde takımı sırtlayabileceğini de net şekilde gösterdi.