Fabiano Leismann 2 yıllığına Denizlispor’da

Yukatel Denizlispor, Brezilya Lig'inden Palmeiras'tan gelen Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı stoper Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Portekiz Lig'inde forma terleten 28 yaşındaki stoper, Boavista takımında 27 maçta görev aldı.

İmza töreninde konuşan Denizlispor As Başkanı Yavuz Cinkaya, “Bugün Fabianoile imza törenimizi gerçekleştiriyoruz. Fabiano’yu renklerimize iki yıllığına bağlıyoruz. Kendisi merkezi defans, stoper ve alternatif sağ bek oyuncusu. Kendisi hızlı bir oyuncu ve takımımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Biz kendini transfer ettiğimiz için çok mutluyuz ve inşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur. Güzel başarılara imza atarız” dedi.

LEISMANN: DENİZLİSPOR’A GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Yeşil-siyahlı ekibe dahil olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Fabiano Leismann, “Brezilya'da büyük takımlarda oynama fırsatım oldu. Geçen sene Avrupa'da ilk deneyimimi yaşamıştım. Ondan sonra ise Palmeiras'tan Denizli'ye geldim. Bunun için çok çok mutluyum. Buraya gelmek, adım atmak, yeni şeyler yaşayıp, deneyim kazanmak çok önemli. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım kendi futbolumu da takım arkadaşlarıma ve şehre en iyi şekilde yansıtırım. Bu adımı atmadan önce birkaç kişiye sordum. Türkiye'de oynayan takım arkadaşlarım vardı” diye konuştu.