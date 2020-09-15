Erol Bulut’tan futbolcularına uyarı!

Süper Lig’e 2-1’lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada Pazartesi günü Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli futbolcularla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, futbolcularına Rizespor maçıyla ilgili uyarılarda bulundu. Deplasmanda alınan galibiyetin önemine değinen Bulut, lige üç puanla başlamanın kritik bir kazanç olduğunu hatırlattı. Galibiyete rağmen çok eksikleri olduğunu ifade eden Erol Bulut açıklarını çalışarak kapatacaklarını söyledi. Erol Bulut'un dikkat çektiği konu ise takım oyunu oldu.

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Bulut, maçta skoru elde etme adına zaman zaman oyun disiplininden uzaklaşıldığını ifade etti. Fenerbahçe’nin teknik patronu, Rize karşısında geriye düştükleri anlarda bazı oyuncularının bireysel olarak bir şeyler ortaya koymaya çalıştığını ve bunun hata olduğunu dile getirdi. Sahadaki skor ne olursa olsun takım oyunundan asla taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen genç teknik adam, istekli ve vazgeçmeyen, mücadeleyi bir an olsun bırakmayacak bir yapıda takım olarak kazanacaklarını ya da kaybedeceklerini, uzun vadede başarıyı bunun getireceğini sözlerine ekledi.