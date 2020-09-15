Beşiktaş’ı eleyen PAOK, Benfica’ya da şok yaşattı | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda ‘Lig Yolu’ heyecanı oynanan üç maçla devam etti. Liglerinde şampiyon olamayan ancak eleme oynama hakkı kazanan takımların gruplara kalma mücadelesi verdiği maçlarda gecenin sürprizine bir önceki turda Beşiktaş’ı eleyen PAOK imza attı.

Bu turda Benfica ile eşleşen kurada ilk sırada çıktığı için maçı evinde oynayan Selanik ekibi, Benfica’yı 2-1’lik skorla mağlup etti ve adını play-off turuna yazdırdı. PAOK, eleme etabına play-off’tan katılacak olan Rus ekibi Krasnodar ile eşleşti.

Geride kalan turlardan farklı olarak deplasmanlı oynanacak olan play-off turunda PAOK ilk maçta 22 Eylül’de deplasmana gidecek. İkinci maç ise 30 Eylül’de oynanacak.

PAOK’a turu getiren goller Jan Verthongen (k.k. 63′) ve Andrija Zivkovic’ten (75′) geldi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Benfica’nın tek golünü ise 90+4’te Rafa Silva kaydetti.

Kaderin cilvesi!

Sürprizin yanı sıra “kaderin cilvesi” bir olay da kritik maça damga vurdu. Benfica’nın 26 Ağustos’ta serbest bıraktığı Andrija Zivkovic, 8 Eylül’de PAOK’a imza attı ve eski takımına karşı oynama şansı buldu. 66’da oyuna giren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 75. dakikada adeta fişi çeken golü attı ve eski takımının Devler Ligi hayaline nokta koydu.

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Dinamo Kiev ve Gent turladı!

Turun aynı saatte başşayan diğer maçında ise Dinamo Kiev konuğu AZ Alkmaar’ı 2-0 mağlup etti. Kiev, geçen sezon MKE Ankaragücü’nde forma giyen ve 32. haftada Ankara’da Galatasaray’la oynanacak maç öncesinde Ante Kulusic ile kavga eden ve sözleşmesi feshedilen Gerson Rodrigues 49’da Dinamo Kiev’i öne geçirdi. Son sözü 86’da Mykola Shaparenko söyledi.

Turun son maçında ise Belçika ekibi Gent ile Avusturya ekibi Rapid Wien Belçika’da bir araya geldi. Gent, 36’da Niklas Dorsch ve 59’da penaltıdan Roman Yaremchuk’un kaydettiği gollerle 2-0’lık üstünlük kurdu. 90+3’te Yusuf Demir’in golüyle skor 2-1 oldu ancak Gent turu geçti.

Play-off’ta Gent, Dinamo Kiev’le eşleşti. İlk maç 23 Eylül’de Belçika’da ikinci maç ise 29 Eylül’de Ukrayna’da oynanacak.