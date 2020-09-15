Başakşehir kaldığı yerden!

ŞAMPIYON apoletiyle Hatay deplasmanına çıkan Başakşehir, geçtiğimiz yılın son 3 haftasında ortaya koyduğu kötü performansını bıraktığı yerden sürdürdü ve hak ettiği bir mağlubiyet yaşadı. Son haftalardaki düşüş ve alınan 2 mağlubiyet, Trabzon'un sıradışı puan kayıpları yüzünden gözden kaçmıştı sadece.

Geçen sezonki alışılmış 11'e Clichy yerine Hasan Ali Kaldırım'ı monte eden Okan Buruk'un takımı, ne göbekten ne kanatlardan istediği hücum performansını sergileyemedi. O eski coşku ve heyecandan eser de yoktu açıkçası. Hatay'ın geri çekilmek yerine önde basarak başladığı dinamik futbolu, Başakşehir'i bozdu. Özellikle Sackey ve Aabid ikilisinin orta alandaki etkinliği ile Diouf'un hücumdaki yıpratıcılığı ibreyi ev sahibi ekibe çevirdi. Diouf'un müthiş pası ve Selim'in bitiriciliği Süper Lig'in yeni ekibine galibiyeti getirdi. Yaşlanmış ve oyun planı ezberlenmiş Başakşehir'in bu sezon başarılı olması için yeni şeyler denemesi ve şampiyon gibi oynaması şart.