Balıkesir kazandı, Akhisar’da gol sesi çıkmadı! TFF 1. Lig’de ilk hafta sona erdi

TFF 1. Lig’de açılış haftası iki karşılaşma ile sona erdi. Balıkesirspor, konuğu Giresunspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederken Akhisarspor ise ligin yeni ekibi Tuzlaspor ile Akhisar’da 0-0 berabere kaldı.

Balıkesirspor’a galibiyeti getiren golleri Mahatma Otoo (45 ve 74) ve Celal Emir Dede (90+2) kaydetti. Giresunspor ise tek golünü 90+3’te Muhammet Himmet Ertürk ile buldu.

Maçın ardından ilk değerlendirmeyi yapan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, galibiyeti hafta içinde Covid-19’a yakalanarak Giresunspor maç kadrosundan çıkarılan Mrsic’e armağan etti.

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Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise lisans sorunu nedeniyle genç bir takımla sahaya çıktıklarını vurgularken ilerleyen zamanlarda ligde ses getirecek bir Giresunspor izleteceklerini belirtti.

‘Olmayınca olmuyor…’

Akhisarspor – Tuzlaspor maçının ardından konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “Hazırlıklarımız galibiyet üzerineydi. Oyun içinde kazanabileceğimiz pozisyonlar doğdu takımımız adına. 3-4 tane net pozisyona girdik ama bazen de olmayınca da olmuyor. Öyle bir gece yaşadık. Önümüzdeki maçlarda artık neler yapabilirizin uğraşı içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Bu sene lige yeni çıkan bir takım olduklarını kaydeden Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “İlk maç itibariyle oyuncu grubumdan gayet memnunum. İnşallah ligde ses getirebilen, lige damgasını vurabilen oynadığı pozitif futbol ile herkesin sempatisini kazanan bir takım olmak istiyoruz” diye konuştu.