Yozgatspor 1959’da corona krizi büyüyor! Endişe verici sayılar…

Misli.com 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yozgatspor 1959’da corona virüsü vakaları endişe verici düzeye ulaştı. 9 Eylül’de bir masör, bir antrenör ve 4 futbolcusunda corona virüsü tespit edilen kırmızı-siyahlılara yapılan yeni testlerde vaka sayısı 16’ya yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolculardan 12 kişi, teknik ekipten 3 kişi ve 1 de masör olmak üzere vaka sayısı 16’ya yükseldi. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Lig yaklaşırken durumumuzu görebilmek adına 13 Eylül Pazar günü yani dün sabah futbolcularımızın tamamına kontrol amaçlı tekrar test uygulanmıştır. Maalesef yapılan bu testlerin sonucu kulübümüz açısından daha da üzüntü vericidir.

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Halen 12 futbolcumuz, 3 antrenörümüz ve 1 masörümüzün Covid-19 testleri pozitif durumdadır. İnşallah çarşamba günü karantina süreleri dolacak olan futbolcularımızın durumunda düzelme olacağı ümidindeyiz.

’16 Eylül’deki testlerin sonuçlarına göre…’

16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan ve TFF’nin istediği son testlerin neticesine göre durumumuz netleşecek ve kulüp olarak buna göre hareket edeceğiz.”

AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulunarak Yozgatspor 1959 camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yozgatspor’un içinden geçtiği bu üzücü süreç, alt liglerde mücadele etmeye çalışan takımlar için şartların ne kadar zorlu olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Bilindiği üzere 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, 2019-2020 sezonunun tamamen iptal edilmesini talep etmiş ve kulüplerin bu talepleri yerine getirilmişti.

Aynı zamanda 2. Lig ve 3. Lig ekipleri, TFF’nin sunduğu Futbola Dönüş Protokolü’nün de uygulanmasının çok güç olduğunun altını çizerek endişelerini dile getirmişti.