Uçurumun adı PLANSIZLIK!

‘Trabzonspor ilk hafta rezalet oynadı’ bu cümleyi büyük ihtimalle geçtiğimiz sezon Kasımpaşa açılışından sonra da kurmuştuk. Ünal Karaman’ın takımı ilk 5 hafta sadece tek galibiyet almıştı.

Ama kulüpte o gün ile şimdi arasında büyük bir uçurum var. Bu uçurumun adı büyük harflerle PLANSIZLIK.

Ocak’tan bu yana sayarsan ilk 11’inden Sturridge, Mikel, Sosa, Novak ve Sörloth gitmiş Trabzon’ un yerine koyabildiği tek isim Flavio.

Lokomotifin %70’ini oluşturan (sakat Pereira dahil) parçaların yok edilişi, hiçbir alternatif oluşturulamadan takımın rüzgara bırakılışı gerçekten çok acı. Trabzonspor’un kendi ağlarına vurduğu bu top içeriden nasıl çıkar çok merak ediyorum.

BAŞARIYA İKNA ETMEK ZOR OLACAK

Beşiktaş hali hazırda bence ligin en kötü 3 takımından biri. Ama dünkü görüntü gösterdi ki; Trabzonspor da kesinlikle o 3 takım arasında. Bunu maçı kaybettiği için değil, güven ve kalite kaybetmiş olmasından dolayı söylüyorum.

Saha lideri Sosa’nın, en büyük hücum silahı Sörloth’un, ligin en iyi beki Novak’ın gittiği yerde Uğurcan’ı, Nwakaeme’yi ve Ekuban’ı da başarıya ikna etmek çok çok zor olacak.

CİDDİ BİR YÖNETİMSEL ZAAF VAR

Geçtiğimiz sezonun son 4-5 haftasını yaşayan özellikle yerli isimlerin de kaybetme psikolojisini aşıp aşamadıklarından emin değilim. Burada ciddi bir yönetimsel zaaf var. Gidenler çok büyük isim. Yerlerini doldurmak çok zor ama Trabzonspor’un mutlaka orta saha, savunma ve santrfora ‘kaliteli’ transfer yapması şart.

Şimdiye kadar alınan isimlerin hepsi kapalı kutu. Zaten Trondsen talihsiz sakatlığı nedeniyle devreye kadar kaybedildi. Şu kadro derinliğinde Eddie Newton’dan da şampiyonluk kovalamasını beklemek fazla hayalcilik olacak.

UCUZ PENALTI, İNANDIRICI DEĞİL

Beşiktaş maçı özeline dönersek siyah beyazlılar kağıt üzerinde favori gibi gözüken rakibini çok doğru bir oyunla rahat mağlup etti. Topun Trabzonsporlu futbolcular arasında döndüğü ilk yarı doğru düzgün pas yapamayan Beşiktaş, Boyd’un ‘ya tutarsa’ cinsinden attığı şutla öne geçti. Golden sonra oyunu geniş alana yayan Trabzonspor karşısında daha rahat pas yapmaya başlayan Beşiktaş Flavio’nun yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart sonrası 2’inci golü bularak rahatladı. VAR’ın verdirdiği penaltı ise bana göre fazla ucuz oldu. Atiba’nın kendini kolayca yere bırakması inandırıcı değil. Böyle verilecekse bu sezon benzer bir çok penaltı kararı görürüz.

Guilherme Trabzonspor için tam bir hayal kırıklığıydı. Gidenlerin yerine daha etkin rol alması beklenirken hiçbir şey üretemedi. Beşiktaş adına ise sahanın en iyisi ve mücadeleye en çok sahip çıkan isim N’Sakala oldu. Hem ilk galibiyetini alan Beşiktaş için hem de kimliğini kaybetmiş Trabzonspor için henüz erken. Ama bu iki takımın da mevcut halleriyle 42 hafta zirve yarışı vermesi imkansız.