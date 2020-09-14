Süper Lig’in ilk haftasına yeniler damga vurdu! 25 yıl sonra ilk kez!

Süper Lig’de ilk hafta maçları geride kalırken ortaya çıkan tabloda ilginç bir istatistik gözlere çarptı. Kapanış maçında Atakaş Hatayspor’un Medipol Başakşehir’i flaş bir skorla 2-0 yenmesinin ardından 25 yıl sonra Süper Lig’de bir ilk gerçekleşti.

Lige yükselen takımların üçü de haftayı galibiyetle kapatırken Opta’nın istatistiklerine göre bu sonuca en son 1995-1996 sezonunun ilk haftasında ulaşılmıştı.

36 yıl sonra Süper Lig’e dönen Karagümrük, konuğu Yeni Malatyaspor’u 3-0’la geçti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Son olarak da tarihindeki ilk Süper Lig maçına çıkan Hatayspor, Gaziantep’te ağırladığı son şampiyon Medipol Başakşehir’i 2-0’la İstanbul’a puansız gönderdi.

Üçü de evinde değildi!

Üç takım da çok ciddi bir başarıya imza atarken aslında üç takımın ikisi iç sahada gözükse de hepsi evinden uzakta oynadı. Fatih Karagümrük, altyapı yetersizliği nedeniyle maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Hatayspor ise yeni yapılan Atatürk Stadı’ndaki çalışmalar nedeniyle maçını Gaziantep’te oynadı. Erzurumspor ise üç puana Başkent deplasmanında ulaştı.

Toplamda yedi gol atmayan ligin yenileri kalelerinde yalnızca bir gol gördü. Ligin ikinci haftasında Hatayspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Karagümrük ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.