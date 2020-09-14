Sivasspor Fayçal Fajr’ı transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fayçal, Başkanvekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Ağustos 1988’de Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel’da başladı. Ardından; Frejus-Saint-Raphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna formaları giyen Fajr, son olarak İspanya’da Getafe’de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas Milli Takımı’nın formasını giydi. Sivasspor daha önce; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atagan Keskin’i renklerine bağlamıştı.