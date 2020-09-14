Neymar’dan Alvaro Gonzalez’e ırçılık tepkisi! ‘O pisliğin yüzüne…’

Fransa Ligue 1’de Marsilya’nın deplasmanda PSG’yi 1-0 yendiği maç, iki takımın arasındaki unutulmaz maçlar arasına kötü şöhretiyle girecek. 90+7’de Lyvin Kurzawa ve Jordan Amavi’nin kavgasıyla başlayan olayların ardından Neymar, Marsilya’nın savunmacısı Alvaro Gonzalez’in kendisine ırkçı sözler söylediğini belirtti.

Brezilyalı yıldızın kırmızı kart gördükten maçın yardımcı hakemine “Irkçılık yapıyor” dediği TV yayınına yansıdı.

“O PİSLİĞİN YÜZÜNE…”

Karşılaşmanın ardından siniri geçmeyen Neymar, Twitter hesabından tepki göstermeye devam etti. “Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu” diye Brezilyalı yıldız, “VAR’ın hareketimi görmesi çok kolay! Bana ‘Maymun o… ç…’ diyen kişinin de suratını görmek istiyorum” şeklinde tweet attı.

ALVARO GONZALEZ YALANLADI

Neymar’ın kendisini ırkçılıkla suçladığı Marsilya oyuncusu Alvaro Gonzalez, galibiyet sonrasında uçağa binmeden takım arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı.

Irkçılık iddasını reddeden İspanyol stoper, “Temiz bir maçtı. Bazen kaybetmeyi öğrenmen gerekir. İnanılmaz 3 puan” diyerek Neymar’a gönderme yaptı.

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PSG’nin yıldızı Neymar, Alvaro’nun tweetine de cevap verdi! Brezilyalı oyuncu, “Hatanı kabul edecek bir adam değilsin. Kaybetmek sporun bir parçası ama ırkçılık değil! Sana saygı duymuyorum. Karaktersizsin!” diyerek sert bir çıkış yaptı.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão … seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

FRANSIZ GAZETECİ, GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE BENZETTİ

“Le Classique” diye adlandırılan Paris Saint Germain-Marsilya maçında 5’i kırmızı olmak üzere toplam 17 kart çıktı!

Olayların yaşandığı mücadeleyi Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller, “Bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledik” şeklinde yorumladı.