NBA’de play-off nefes kesen heyecana sahne oluyor! Denver, seriyi son maça taşıdı

Ümit Genç / NBA’de play-off yarı final mücadeleleri bu sezon müthiş bir çekişme ve heyecana sahne oluyor. Basketbolseverlerin merakla takip ettiği Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 111-98 kazanan Denver, seriyi eşitledi ve 3-3 yaptı.

Unutulmaz gecede Denver Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic inanılmaz bir performans ortaya koyarak Clippers’a adeta kabus oldu. Maçı kişisel şovuna dönüştüren 25 yaşındaki Sırp basketbolcu 34 sayı, 14 ribaund ve 7 asistle zaferin mimarı olarak takımını son maça taşıdı.

DOKUNDUĞU HER ŞEY ALTINA DÖNÜŞÜYOR

7. ve son maça taşınan seriyi kazanan Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers’ın rakibi olacak. Dokunduğu her topu altına dönüştüren Jokic, takımını 19 sayı geriden getirip maçı aldı ve izleyenlere müthiş bir resital sundu.

Nikola Jokic (34 PTS, 14 REB, 7 AST) leads the @nuggets back from a 16+ point deficit for the second game in a row to FORCE GAME 7, Tuesday at 9 PM ET on ESPN!#MileHighBasketball #NBAPlayoffs #WholeNewGame pic.twitter.com/2r5IKrP632 — NBA (@NBA) September 13, 2020

Nefes kesen gecenin ardından konuşan Murray takım arkadaşı Jokic’e övgüler yağdırarak, ”Tek ayakla step-back’ler atıyor, tek bacakla, yüzünde el varken üst üste şutlar sokuyor. Onun bu gece dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Takım halinde büyük çaba gösterdik ama Joker kesinlikte bizi baştan sona kadar taşıdı” ifadelerini kullandı.

‘BASKI ONLARIN ÜZERİNE GEÇTİ’

Nuggets koçu Malone seride 3-1 geriye düşmelerine rağmen favori olan Clipper’a karşı gösterdikleri reaksiyon nedeniyle oldukça memnun. Arka arkaya 3’üncü maçı da kazanmaları halinde tarihe geçen bir sonuca imza atacaklarının altını çizen Malone maçtan sonra yaptığı açıklamada, ”Nikola asla çaresiz görünmüyor. Kendisi sakinliğin ve kararlılığın somut hali. Takımı sırtlayan çok özel işler yapıyor” ifadelerini kullandı.

Maçın süper yıldızı Jokic ise harika performansının ardından ”Nasıl başardık bilmiyorum. Rakibimiz Clippers harika bir ekip. Çok iyi bir koçları var ve çok yetenekliler. Artık üzerimizde baskı yok. Seriyi uzatmaya taşıyarak bence bütün baskı onların üzerine geçirdik” dedi.

SOSYAL MEDYADA GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ

Nikola’nın harika performansı sosyal medyayı da salladı. Serinin 7’inci maçında Clippers’ın durduramadığı Sırp yıldız için Twitter’da birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapıldı.

Baba bu adam nedir ya? Nikola Jokic sonsuza kadar basketbol oynasın, oynamalı. — Enes Ihsan Celik (@EnesIhsanCelik) September 13, 2020

Nikola Jokic de sonsuza kadar basketbol oynamalı. Kahkahalar eşliğinde izledim performansını. — İnan Özdemir (@inanozdemir) September 13, 2020

senin ismin bundan sonra “yok artık nikola jokic” #NBAPlayoffs — zubolob (@zubolob) September 13, 2020

Nikola Jokic… Sen nasıl bir adamsın be kardeşim… — NBA Baronu (@NBA_baronu) September 13, 2020