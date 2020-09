NBA’de play-off nefes kesen heyecana sahne oluyor! Denver, seriyi son maça taşıdı

Ümit Genç / NBA’de play-off yarı final mücadeleleri bu sezon müthiş bir çekişme ve heyecana sahne oluyor. Basketbolseverlerin merakla takip ettiği Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 111-98 kazanan Denver, seriyi eşitledi ve 3-3 yaptı.

Unutulmaz gecede Denver Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic inanılmaz bir performans ortaya koyarak Clippers’a adeta kabus oldu. Maçı kişisel şovuna dönüştüren 25 yaşındaki Sırp basketbolcu 34 sayı, 14 ribaund ve 7 asistle zaferin mimarı olarak takımını son maça taşıdı.

7. ve son maça taşınan seriyi kazanan Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers’ın rakibi olacak. Dokunduğu her topu altına dönüştüren Jokic, takımını 19 sayı geriden getirip maçı aldı ve izleyenlere müthiş bir resital sundu.

Nikola Jokic (34 PTS, 14 REB, 7 AST) leads the @nuggets back from a 16+ point deficit for the second game in a row to FORCE GAME 7, Tuesday at 9 PM ET on ESPN!#MileHighBasketball #NBAPlayoffs #WholeNewGame pic.twitter.com/2r5IKrP632

— NBA (@NBA) September 13, 2020