Milano’dan İstanbul’a! Lucas Biglia, Karagümrük’te!

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, flaş transferlere imza atmaya devam ediyor. Daha önce Emiliano Viviano, Enzo Roco, Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe gibi önemli isimleri kadrosuna katmayı başaran İstanbul ekibi, orta sahasını da deneyimli bir yıldızla güçlendirdi.

Karagümrük, geçen sezon Milan’da forma giyen 34 yaşındaki Arjantinli defansif orta saha oyuncusu Lucas Biglia’yı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başardı. Karagümrük yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lucas Biglia, futbola ülkesinin takımlarından Argentinos Juniors’ın altyapısında başladı. 2005 yılında Arjantin’in bir diğer önemli ekibi Independiente’ye transfer olan Biglia, 1 sezon sonra, 2006’da yaz transfer döneminde Avrupa macerasına başladı.

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Henüz 20 yaşında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Anderlecht’in yolunu tutan orta saha oyuncusu istikrarlı performansının ardından 2013’te 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio’ya transfer oldu. Dinamizmi, oyun görüşü, savunma kabiliyeti ve tekniği ile Serie A’nın önemli oyuncuları arasına giren Biglia, 2017-2018 sezonu öncesi yaz transfer döneminde Milano’nun yolunu tuttu.

Büyük tecrübe!

Milan, 19.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Biglia’yı kadrosuna dahil ederken Milan’ın kulüp olarak sergilediği inişli çıkışlı performans Biglia’yı da etkiledi. Üç sezon boyunca Milano’da yaşayan Biglia’nın ismi geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Beşiktaş’la da anıldı. Biglia, Arjantin Milli Takımı’nın formasını 58 kez terletti. Ülkesiyle 2005’te U20 Dünya Kupası’nı da kazanan Biglia, Anderlecht formasını 303, Lazio formasını 133, Milan formasını ise 70 maçta terletti. Anderlecht’te 16 gol, 51 asist kaydeden Biglia, Lazio’da 16 gol, 14 asist, Milan’da ise 2 gol ve 2 asiste imza attı.

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2019-2020 sezonu sonunda Milan’la olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldız orta saha, Milano’dan İstanbul’a, Milan’ın renktaşı Karagümrük’e imza attı. Takımın 6 numara rotasyonunu oldukça güçlendirecek olan Biglia, iyi bir kontratak takımı olacağının görüntüsünü çizen Karagümrük’le, hızlı bir adaptasyon süreci geçirirse parlak bir performans sergileyebilir.