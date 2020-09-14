Marca ve As yazdı: Real Madrid, Mbappe için harekete geçecek

İspanyanın önde gelen ve Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen gazeteler Marca ile AS, bugünkü manşetlerine Kylian Mbappe’yi taşıdı.

Gazeteler, 2022’de PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe için Real Madrid’in sezon sonunda transfer atacağına geçeceğini ve sözleşme bitiş süresini koz olarak kullanacağını iddia etti. Haberde 21 yaşındaki yıldızın, PSG’nin yeni sözleşme teklifini reddetmesi halinde 2021’de bonservis bedeliyle ayrılmak zorunda kalabileceği belirtildi.

175 milyon Euro değer biçilen Kylian Mbappe’nin sözleşmesinin son senesinde ayrılması halinde ise transferin 150 milyon Euro’ya biteceği yazıldı.

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THE TIMES’E GÖRE AYRILMAK İSTİYOR

PSG kariyerinde 124 karşılaşmada 90 gol ve 51 asistle oynayan Mbappe için The Times da ilginç bir iddiada bulunarak, oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdiğini yazmıştı.

PSG, yıldız futbolcuyu 2017-2018 sezonun başında Monaco’dan 180 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Mbappe, ligdeki Lens ve Marsilya maçlarında forma giyemedi.