Konyaspor, İsmail Kartal’a imza attırdı

Süper Lig’de ilk haftayı ‘bay’ geçen Konyaspor, Bülent Korkmaz’ın ayrılığının ardından teknik direktör koltuğuna İsmail Kartal’ı getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Çaykur Rizespor’u çalıştıran Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor yönetimine teşekkür eden İsmail Kartal, “Hep birlikte çalışarak Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum. Hafta sonuna kadar futbolcularımızla sık sık görüşmeler yapacağız, onlarla konuşacağız, onlara kendi felsefemizi anlatacağız. Futbolcularımızın bizleri anlayacağını düşünüyorum. Çünkü onların kapasitelerini biliyoruz. İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur. Birlikte hep beraber lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konyaspor’da teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılıklarını Osman Zeki Korkmaz, Murat Göksu, Mehmet Göker Özdemir, Serdar Kesimal, Hakan Ünal ve Cüneyt Alibeyoğulları yapacak.

Konyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında Cumartesi günü saat 13.30’da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.