Josef de Souza, Beşiktaş’a imza attı! Eğlenceli paylaşımla duyurdu: ‘Zamanı geldi!’

Süper Lig’e kritik Trabzonspor galibiyeti ile moralli başlayan Beşiktaş, orta saha rotasyonunu bilindik bir isim ile güçlendirdi. Fenerbahçe’den 12 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018-2019 sezonu öncesi yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli’ye transfer olan Josef de Souza, İstanbul macerasına Beşiktaş’la devam edecek.

Beşiktaş, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar transferi resmen açıklarken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.”

Beşiktaş oyuncunun transferini sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyururken videoda açıklamalarda bulunan Josef de Souza şöyle konuştu:

“Sosyal medya platformu, herkesin birbiriyle konuştuğu, eğlendiği ve olayları tartıştığı bir ortam. Ben de sosyal medyada zaman geçirmekten keyif alıyorum. Fotoğraf ve video paylaşıyorum. Fakat hepimiz biliyoruz ki paylaşım yaparken sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor çünkü önceden yazdıklarımız birgün gerçek olabilir.”

Zamanı geldi!

Josef bu açıklamasının ardından geçmişteki bir paylaşımına yanıt verdi. Temmuz 2019’da Beşiktaş’la görüştüğü yönündeki bir habere o zaman “Bu doğru değil” yanıtını veren Souza, o paylaşımını alıntılayarak “Zamanı geldi Beşiktaş” yanıtını verdi.

