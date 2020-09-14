Hatayspor Başakşehirspor maç özeti ve golleri! Tarihi maç!

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmaları sona erdi. Lig’in ilk haftasının son maçı Hatayspor ile Başakşehir arasında gerçekleşti. Yeni sezonda yeni transferler ile şampiyonluk yarışına üç puanla başlamak isteyen iki ekibin mücadelesi 2-0’lık Hatayspor lehine sonuçlandı. Hatayspor Başakşehir karşılaşmasının özeti ve maçtan notlar sayfamızda…

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Selim Ilgaz ve 90+1'de Barbosa kaydetti. Selim Ilgaz, kulübün tarihindeki ilk Süper Lig golüne imza atmış oldu. Diouf'un şık ara pasında Mert'le karşı karşıya kalan Selim, deneyimli kaleciyi geçti ve topu boş ağlara bıraktı. Yine bir hızlı hücumda Traore'nin pasında topa Barbosa dokundu, Mert'e de çarpan top ağlara gitti.

Dk. 1: Maç başladı!

Dk. 16: Danijel Aleksic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Danijel Aleksic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Dk. 23: Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mahmut Tekdemir tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dk. 30: Hatayspor'da Rayane Aabid rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

GOL! Dk. 36: Hatayspor'da Diouf araya güzel bıraktı, Selim Ilgaz karşı karşıya pozisyonda golü attı. Hatayspor'un tarihindeki ilk Süper Lig golünü Selim atmış oldu.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 54: Medipol Başakşehir takımından Hasan Ali Kaldırım sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Dk. 71: Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Alexandu Epureanu

Dk. 82: Mirkan Aydın önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mirkan Aydın tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

GOL! Dk. 90+1: Hatayspor, Barbosa ile farkı ikiye çıkardı!

Dk. 90+7: Maç sona erdi.