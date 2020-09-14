Hatayspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşacak.
Hatay Atatürk Stadı'nın ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen iki takım arasındaki mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapılacak.
HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Hatayspor Başakşehir maçı beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11
Hatayspor: Mohamedi, Popov, Soner, Santos, Katranis, Aabid, Sackey, Ouali, Ribeiro, Barbosa, Diouf
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba