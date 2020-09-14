Güzel galibiyet yanıltmasın

Trabzonspor kendi sahasında şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olan Beşiktaş'a karşı farklı kaybetti. Müsabakayı değerlendirecek olursak:

1- Beşiktaş çok oyuncu kaybetmesine rağmen taktik ve oyun disiplini olarak mükemmeldi. Top rakibe geçince mükemmel şekilde topun arkasına geçip takım savunması yaptılar. Trabzonsporlu forvetlere hem boş alan bırakmadılar hem orta sahada yapmış oldukları baskı ile pas alışverişlerini kestiler. Özellikle Abdülkadir-Nwakaeme ve Ekuban arasındaki iletişimi kesince Trabzonspor'un dominant yönü olan hücum gücü otomatikman etkisiz hale getirilmiş oldu.

2- Beşiktaş, Oğuzhan, Larin, Necip, kaleci Ersin ve 38 yaşındaki Atiba ile sahaya çıkıyor. Kadrodan bu kadar güç kaybetmesine rağmen ortaya koyduğu ruh ve futboldaşlık felsefesini tam sahaya yansıttılar. Bu durum Trabzonspor'a adeta savunma adına önemli dersler verirken yapmış oldukları çabuk kontralarla goller bulan Sergen hoca, rakibinin yardımcısının da yardımcısı Newton'a adeta futbol dersi verdi.

3- Beşiktaş taraftarını bu maç yanıltmasın, takım hala eksik. Bu takım şampiyonluğa oynayamaz.

4- Maalesef Trabzonspor taraftarı yönetim adına büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Sörloth, Novak ve Sosa gibi oyuncuları elinde tutamayıp gönderdi. Sörloth sürecini çok iyi yönetemedi. Takımda hala bir lider ve kaptan eksikliği var. Acilen Abdülkadir Ömür kaptan olmalı.

5- Bir takımda yardımcının yardımcısı hoca olmaz. Takımı yabancılar ve yerliler diye bölen parçalayan Newton, maalesef yetersiz. Geçen yıl Hüseyin hocanın ayağını kaydırmak için yaptıklarını unutmayalım. Bu yüzden Trabzonpor'dan bir şey olmaz. Bu yüzden Trabzonspor yönetiminin kvarlığından da söz edemeyiz.