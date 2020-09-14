Duygu Bal kimdir? Eski milli voleybolcunun hayatı…

Duygu Bal voleybolculuk kariyerinin yanında magazin dünyası tarafından da yakından takip ediliyor.

VOLEYBOLCULUK KARİYERİ

Emlak Toki’de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. Mevkii Orta Oyunculuk olan Duygu Bal millî formayı yüzden çok kez giymiştir. 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia’ya transfer olmuştur. Yorumcular tarafından Türkiye’nin gelecek vadeden önemli oyuncuları arasında gösterildi.

SURVIVOR’DA YARIŞTI

Doha’da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı. 2014 Mart’ında Star TV’de yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler takımına katılmıştır. 12 Mayıs 2014 tarihinde yarışmadan elendi.