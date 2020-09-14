Cengiz Koçak ve Ferdi Toy yeni rota peşinde

Alanlarında Türkiye ve Dünya rekorları sahibi, atlama (wingsuit) ve yamaç paraşütü sporcuları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Karaman şehrinin Ermenek ilçesinde kendilerine yeni rota arıyor.

Profesyonel Base Jumper – Wingsuit Flier ve Türkiye'deki tek Wingsuit Base Jumper pilotu Cengiz Koçak, Ermenek'in dağlık coğrafyasında yeni atlayış noktaları bulmak ve eklemek için araştırma ve atlamalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede tarihi Mennan Kalesi'nin yer aldığı Küçük Kır Dağı'ndan iki atlayış gerçekleştirdi. Atlayışlar yapan Cengiz Koçak, “Wingsuit genellikle Türkiye'de yarasa adam diye bilinmesine rağmen doğrusu sincap adam aslında. Şu an Ermenek Mennan Kalesi'nin 800 metre kuzey batısında bir alanda iniş yaptım. Dün açtığımız ‘Küçük Kara Balık' yoluna ek olarak bugün yeni bir yol açtık. Bu alan dünya Wingsuit haritasına girecek” dedi.

Ermenek’in doğa sporları açısından önemli bir yer olduğunun önemini belirten Koçak, “Bu bölge baraj gölü, dağlar, orman, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer. Bu araştırma ve çalışmalar devam edecek. Böylece Ermenek'te sürdürülebilir çok güzel bir projeye imza attık ve yıllar sonra şu an doğmamış olan çocuklar bunların meyvelerinden yararlanacak” diye konuştu.

Profesyonel Yamaç Paraşüt Pilotu-Base Jumper-Wingsuit Flier Ferdi Toy da yaptığı açıklamada, Cengiz Koçak ile ‘Wht Not’ (Neden olmasın) isimli bir takımlarının olduğunu belirterek, “15 yıldır uçuş yapıyorum. Takım olarak da Türkiye'deki değişik noktaları gezerek farklı değerleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Ermenek'teki arkadaşlarımızın daveti üzerine buraya geldik. Çok güzel atlayış noktaları olduğunu gördük” dedi.