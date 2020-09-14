CANLI | Hatayspor 0-0 Medipol Başakşehir (İlk yarı oynanıyor)

Hatayspor Medipol Başakşehir canlı! Hatayspor Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig’de ilk hafta heyecanı sona eriyor. Ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, iddialı ve görkemli bir başlangıç yapmak için son şampiyon Başakşehir’e çelme takmak istiyor. Başakşehir ise lige kayıpsız başlamanın peşinde. Hatayspor Medipol Başakşehir maçı canlı anlatımı SKOR’da. Hatayspor Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 1: Maç başladı!

HATAYSPOR: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan, Mame Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Yeniler…

Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik bulunmuyor. TFF 1. Lig’i 66 puanla şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Hatayspor; Burak Çamoğlu, Mame Diouf, Aaron Boupendza, Ruben Ribeiro, Mehmet Küçükdurmuş, Isaac Sackey, Munir, Pablo Santos, Alexandros Katranis, Yavuz Buğra Boyar ve Adama Traore’yi transfer etti. Hatayspor, yeni yapılan Atatürk Stadyumu’ndaki çalışmalar nedeniyle bu maçını TFF’nin kararıyla Gaziantep’te oynuyor.

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir ise transfer döneminde şu ana dek 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, Boli Bolingoli-Mbombo, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım’ı kadrosuna dahil etti.