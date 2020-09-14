Başakşehir’den ‘Doğa konseptli’ forma

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir iç saha ve deplasman formalarının ardından alternatif formasını tanıttı. Turuncu-lacivertliler, 2020-21 sezonunda Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde giyeceği alternatif formasında önemli bir sosyal sorumluluk projesine yer verdi.

Yeşil renkteki forma, küresel iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine vurgu yapacak. Forma üzerinde dikkat çeken bir başka detay da kulübün resmi simgesi olan baykuşa yer verilmiş olması.

Futbol takımımız, 2020-2021 sezonunda alternatif forma olarak küresel iklim değişikliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Doğa konseptli' yeşil forma giyecektir.#Yeşillendiriyoruz https://t.co/6gYICNYptm pic.twitter.com/xsmIzUaK1K — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 14, 2020

Başakşehir projenin aktivasyonu için de dijital bir adım attı. Turuncu-lacivertliler, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan Ecording ile proje özelinde bir iş birliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada 10 bin tohum topu ile başlayacak olan bu iş birliği içerisinde futbol severler, aldıkları her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürebilecekler. Bunun yanı sıra kulüp dijital kanallarında yapacağı etkileşimlerle de tohum toplarını doğaya serpmeye devam edecek.