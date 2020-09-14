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Amerika Açık şampiyonu Dominic Thiem

27 yaşındaki Avusturyalı raket Dominic Thiem, 23 yaşındaki Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenmeyi başararak Amerika Açık şampiyonu oldu.

SKOR
07:43 -
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Amerika Açık şampiyonu Dominic Thiem

Amerika Açık Tenis Turnuvası’nda tarihi bir final yaşandı. New York’taki Arthur Ashe Tenis Merkezi’nde oynanan final 4 saat 6 dakika sürerken, Dominic Thiem rakibi Alexander Zverev’i 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

2-6, 4-6, 6-4, 6-3 ve 7-6(8/6) setlerinin oynandığı maç sonunda 27 yaşındaki Thiem, 2 numaralı seri başı olarak katıldığı Amerika Açık’ta şampiyon oldu. Avusturyalı raket, açık dönemde, ‘Amerika Açık’ finalinde setlerde 2-0 geriye düştükten sonra geri dönerek şampiyonluğu kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti!

Şampiyon Thiem, tarihi final sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. “Böyle olmak zorundaydı, kariyerim de hep bu maç gibi şekillendi, çok fazla iniş ve çıkış yaşandı fakat sonucunu çok sevdim” diyen Avusturyalı, ayrıca rakibi Zverev'i de unutmayarak “Bu maç kesinlikle bir şampiyondan fazlasını hak ediyordu fakat eminim ki en yakın zamanda @AlexZverev, sen de bu kupayı kaldıracaksın. Böyle mükemmel bir rakip ve dahası turnuva boyunca böyle güzel bir dost olduğun için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Dominic Thiem’ın finalde tarihe geçen başarıları;

* 90’larda doğan ilk Grand Slam şampiyonu

* 14 Grand Slam sonra 30 yaşın altındaki ilk Grand Slam şampiyonu

* Tek erkeklerde 1995 Roland Garros’ta Thomas Muster’den sonra Grand Slam şampiyonluğu yaşayan ikinci Avusturyalı

Alexander Zverev Amerika Açık Tenis Turnuvası Dominic Thiem
Son güncelleme: 08:19 14.09.2020