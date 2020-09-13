Trabzonspor’da eleştirilerin odağında penaltı vardı: ‘Çok basit bir penaltı kararı…’

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, konuğu Beşiktaş’a 3-1’lik skorla mağlup olurken müsabakanın ardından tepkilerin odak noktasında hakem Ali Şansalan ve VAR yer aldı. Abdulkadir Parmak, “Çok basit bir penaltı, ilk haftadan bunları konuşmak çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Oyunu değerlendiren Gaston Campi ise “İlk yarının tek hakimi bizdik zira rakibimiz bir kez gelebildi kalemize. Tek pozisyonlarında golü buldular, ikinci yarıda kartla birlikte hakimiyeti kurdular ancak ilk yarı iyi olduğumuzu belirtmeliyim” ifadelerini kullandı.

Eddie Newton: ‘Çok basit bir penaltı kararı…’

Teknik Direktör Eddie Newton penaltı kararı hakkında “Çok basit bir penaltı kararı verildi” diye konuşurken Sörloth’un muhtemel ayrılığı hakkında da görüş bildirdi.

“Sörloth geçen sezon iyi işler yapmış bir oyuncu bizim için. Milli maçlar için gittiğinde ona ulaşamadık. Aramızda olsun ya da olmasın, biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, dolayısıyla bu bizi fazla etkilemeyecek” diyen Newton, transfer çalışmalarına yönelik ise “Başkanımız ile birlikte transfer için çalışıyoruz ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların en önemlisi finansal şartlar. Başkanın görevi kulübü finansal olarak stabil tutmak, aynı zamanda iyi oyuncular da bulmamız gerekiyor” dedi.

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Eddie Newton: “Oyun planınızı tabii ki etkiler kırmızı kart. Bu tip kararlar oyunu her zaman etkiler. Penaltının çok ağır karar olduğunu düşünüyorum. Hem penaltı veriyorsunuz hem kırmızı kart veriyorsunuz, iki kere cezalandırıyorsunuz bir takımı, çok basit bir karardı. İkinci yarıda planımız vardı. Arkadaşlarımızla konuşmuştuk ama sonrasında gelen penaltı ve kırmızı kart nedeniyle planımızı uygulamakta zorlandık.”

Abdulkadir Parmak: ‘Hakemleri biraz adil olmaya çağırıyorum’

Abdulkadir Parmak: “Önümüzde çok hafta var, maça çok iyi başlamıştık, topun hakimiyeti bizdeydi. Şans golü oldu, arkadaşımızın kafasına çarptı. İkinci yarı iyi başladık ama erken gelen kırmızı ve penaltı oldu. Bu kadar basit penaltı olmamalı, daha ilk haftadan konuşmamalıyız. Hakemleri biraz adil olmaya çağırıyorum. Hakemler biraz daha dikkatli olmalılar, ilk haftadan böyle şeyleri konuşarak başlamak acı verici.”