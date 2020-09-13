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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı, sezonun ilk derbi maçı olan Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması ile artıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon Başakşehir’in gerisinde kalan iki ekip, sezonun ilk derbisini kazanarak iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı saat 20:00'de başlayacak.

13:10 -
Haberler Beşiktaş
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig ilk hafta perdesini Trabzonspor Beşiktaş maçı derbisi ile açıyor.

Yeni sezon öncesinde transferlerle kadrosunu güçlendiren iki ekip, 13 Eylül Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trazonspor Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar günü oynanacak. beIN Sport tarafından canlı yayınla ekranlara gelecek olan mücadele saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Campi, Hüseyin, Kamil Ahmet, Flavio, A.Parmak, Guilherme, A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Hasic (Ljajic), Mensah, Boyd, Larin