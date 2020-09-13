Trabzonspor Beşiktaş geniş maç özeti ve golleri! (13.09.2020)

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 3-1’lik skor ile mağlup oldu. Derbiye Sergen Yalçın’dan yoksun çıkan Beşiktaş deplasmandan aldığı galibiyetle hanesine üç puan yazdırmayı başardı. Bir penaltı ve bir de kırmızı kartın çıktığı Trabzonspor Beşiktaş maçının önemli pozisyonlarının yer aldığı özet ve derbi maçtan notlar detaylarda…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın golüne kadar oyunu Trabzonspor kontrol ederken golden sonra tempoyu siyah-beyazlılar belirledi. İki takım da atılan bir gol dışında etkisiz bir görüntü çizdi. İkinci yarıda ise yine denge korunurken 63'te penaltı, kırmızı kart ve 64'te penaltıdan skorun 2-0'a gelmesiyle Beşiktaş rahatladı.

Dk. 1: Maç başladı!

Dk. 8: Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan topta Kamil Ahmet Çörekçi, sol kanatta çizgiye indi, içeri çevirdi; ortasında Vida topa Ekuban'dan önce dokunmayı ve topu kornere göndermeyi başardı.

GOL! Dk. 29: Tyler Boyd, solda aldı, muhteşem vurdu Hüseyin'in başına da çarpan top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu!

Dk. 42: Mensah orta alanda kaptı, Atiba'yı gördü. Atiba aradan Boyd'a oynadı, çaprazda karşı karşıya pozisyonda Boyd topu ağlara gönderemedi.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 48: Dar alanda etkili hareketlerle Mensah, sağdan içeri girdi, vurduğu top dışarı gitti.

Dk. 49: Oğuzhan sol kasığından sakatlandı ve sedyeyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Oğuzhan'ın yerine Dorukhan oyuna girdi.

Dk. 59: Guilherme, serbest vuruştan ortasını yaptı, iyi bölgeye giden topa Gaston Campi dokunamadı.

Dk. 61: Korner esnasında Flavio'nun müdahalesiyle Atiba, ceza sahası içinde yerde kaldı oyun devam ederken VAR uyarısıyla penaltı inceleniyor.

Dk. 62: PENALTI VE KIRMIZI KART! Beşiktaş lehine penaltı kararı çıktı. Flavio'ya sarı kart çıkarken Trabzonspor'la ilk maçına çıkan oyuncu ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Flavio ilk sarı kartını 43'te görmüştü.

GOL! Dk. 64: Mensah penaltıdan skoru 2-0 yaptı!

GOL! Dk. 74: Dorukhan'ın içeri güzel çevirdiği pasta oyuna 73'te dahil olan Lens topu ağlara gönderdi.

Dk. 79: Abdülkadir Ömür, serbest vuruşta kaleyi yokladı, Ersin sert şutta topa iki hamlede hakim olabildi.

GOL! Dk. 86: Welinton, Ersin anlaşmazlığında Abdülkadir Ömür'ün golüyle skor 3-1'e geldi.

LENS BİR DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI

73'te oyuna dahil olan Lens, bir dakika sonra topu ağlara gönderdi. Trabzonspor'da yeni transfer Flavio ilk maçında takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibinde Flavio ve Edgar Ie, forma şansı buldu. Beşiktaş'ta ise takımın yenilerinden N'Sakala, Welinton, Mensah ve Atakan forma giydi.

Beşiktaş, ikinci hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Denizlispor'a konuk olacak.