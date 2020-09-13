Trabzonspor Beşiktaş derbisi için geri sayım! İşte muhtemel 11’ler…

Ligin ilk haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Ev sahibi ekip yeni hocası Eddie Newton yönetiminde iç saha avantajıyla ilk derbi maçından galibiyetle ayrılmanın planları içerisinde. Beşiktaş’ta ise teknik direktör Sergen Yalçın’ın corona testinin pozitif çıkması nedeniyle derbiye bir adım geride başlayacak. Saat 20.00’da başlayacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11’leri de belli oldu. İşte dev derbiden son gelişmeler…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Campi, Hüseyin, Kamil Ahmet, Flavio, A.Parmak, Guilherme, A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Hasic (Ljajic), Mensah, Boyd, Larin,

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ANALİZİ

– Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonun ilk haftasında karşılaşıyor. Daha önce İstanbul’da oynanan iki açılış karşılaşmasında (2001/02 & 2013/14) taraflar birer galibiyet almıştı.

– Beşiktaş’ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, 1984/85’ten bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor.

– Trabzonspor’u Süper Lig’de iki sezondur mağlup edemeyen Beşiktaş, (2B,2M), daha önceki altı sezonda sadece bir yenilgi almıştı (7G,4B).

– Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandırdı (toplam 27).

– İlk hafta maçını evinde oynadığı son dört Süper Lig sezonuna galibiyetle giren Trabzonspor, son yenilgisini 2007/08’de Sivasspor karşısında aldı (0-3 hükmen).

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