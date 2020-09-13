TFF 1. Lig’de gecenin kazananları: Adana Demirspor ve Adanaspor!

TFF 1. Lig ilk hafta maçında Bursaspor’a konuk olan Adana Demirspor, geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın 8. dakikasında Burak Kapacak’ın asistinde Ali Akman’ın golüyle 1-0 öne geçen Bursaspor, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda farklı bir kimliğe bürünen Adana Demirspor, 48. dakikada Mehmet Akyüz’ün golüyle skora 1-1’lik dengeyi getirdi.

Maçın 65. dakikasında oyuna giren Jakub Kosecki, üç dakika sonra yine Mehmet Akyüz’ün attığı golün asistini yaparken, 79’da Hasan Kılıç maçın skorunu 3-1 olarak belirleyen isim oldu.

Teknik direktör Ümit Özat’ın başarılı oyuncu değişiklikleri sayesinde maçı çeviren Demirspor’da Pa Dibba yaptığı iki asistle galibiyetin en kritik ismi oldu.

ADANASPOR’DAN TEK GOLLÜ GALİBİYET

Gecenin diğer maçında sahasında İstanbulspor’u ağırlayan Adanaspor, 52. dakikada Tevfik Altındağ’ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İzmir’de oynanan Altay-Samsunspor karşılaşması ise 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.