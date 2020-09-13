Yeni sezonun ilk maçında Rize deplasmanında zorlanmasına rağmen 2-1 kazanan Fenerbahçe'de tecrübe ve kalite göze çarptı. Fener, yenik duruma düşmesine rağmen usta ayaklarıyla sahadan galip ayrıldı. Geçen iki sezonda gol yediğinde özgüveni düşen bir takım vardı, artık gol yediğinde de sahada sorumluluk almaktan kaçınmayan ve özgüveni yüksek oyuncu grubu var. Sarı-lacivertli yönetim, bu durumdan dolayı oldukça memnun…

JOSE SOSA'NIN SÜRESİ ARTACAK

Hazır olmamasına rağmen mücadele 1-1 iken 77'de oyuna giren Arjantinli yıldız, kalan 13 dakikada takımının hücumlarını yöneterek hem saha içi lideri olacağını gösterdi hem de attığı penaltı golüyle 3 puanın mimarlarından oldu.

Erol Bulut, hücum kurgusunda ve duran toplarda Sosa'dan daha fazla faydalanacak. Süresi artırılacak Arjantinli yıldız, Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecek.