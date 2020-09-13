MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 1-2 BB Erzurumspor

Süper Lig’in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Dadaşlar, 1-0 geri düşmesine rağmen sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Dengeli bir oyunun oynandığı ancak Erzurumspor’un daha etkili olduğu müsabakada 61. dakikada Jonathan Bolingi, ev sahibi lehine skoru 1-0’a getirdi. İlk yarıda da yakın oyunda bir adım önde gözüken Ankaragücü, ikinci yarıda ve özellikle golden sonra Erzurumspor’un baskısıyla karşılaştı.

Mehmet Özdilek, oyuna sonradan giren Emrah Başsan ve Oltan Karakullukçu ile galibiyete uzandı. Önce 68’de Emrah beraberlik golünü kaydetti ancak VAR uyarısıyla golden önce bir faul tespit edilerek gol iptal edildi.

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Bu sinyalin ardından önce 75’te Emrah Başsan’ın daha sonra da 79’da Ibrahim Sissoko’nun asistleriyle Oltan Karakullukçu iki gol buldu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Emrah Başsan devre arasında Jugurtha Hamroun’un, Oltan ise 55’te sakatlanan Rashad Muhammed’in yerine oyuna dahil oldu.

Sırayla Sivasspor’la oynayacaklar!

Fuat Çapa yönetimindeki Ankaragücü, ikinci haftayı bay geçecek ve üçüncü haftada, ligdeki ikinci maçında, Sivasspor’a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2. haftada Sivasspor’u ağırlayacak.